Потужний циклон накриє значну частину Європи, проте Україну він не торкнеться

З новим прогнозом погоди на неділю ознайомила українців на своїй сторінці у Фейсбуці синоптик Наталка Діденко, передає Politeka.net

За її словами, в Україну не дотягне ні вітром, ні дощем, так як встане на захист антициклон.

Вона повідомила, що опадів та сильного вітру спостерігатися не буде, українців чекає тепла погода.

Згідно з прогнозом, протягом 16 лютого температура повітря складе 4 - 9 градусів тепла, трохи свіжіше буде у східних областях, там покаже 2-4 градуси з позначкою плюс.

За словами Діденка, в столиці буде пахнути весною. Киян буде чекати суха погода з температурою повітря +6.

Наголошується, що в понеділок відчутно посилиться вітер.

Зазначимо, глава Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська раніше заявила, що вже через 10 років клімат в Україні може змінитися до невпізнанності, що значно вплине на розклад життя в країні.

Експерт зазначила, що глобальне потепління може радикально вплинути на клімат в Україні вже до 2030 року. Наслідки небезпечних погодних процесів ми спостерігаємо вже в цьому році. Зима видалася незвичайно теплою і сухою, і якщо вдарять морози, це призведе до загибелі озимих культур.

Вона уточнила, що морози в Україні та снігопади можуть наскочити навіть навесні, як це вже було 23 березня 2013 року.

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