Мощный циклон накроет значительную часть Европы, однако Украину он не коснётся

С новым прогнозом погоды на воскресенье украинцев ознакомила на своей странице в Фейсбуке синоптик Наталка Диденко, передает Politeka.net

По ее словам, в Украину не дотянет ни ветром, ни осадками, так как встанет на защиту антициклон.

Она сообщила, что осадков и сильного ветра наблюдаться не будет, украинцев ждет теплая погода.

Согласно прогнозу, в течение 16 февраля температура воздуха составит 4 - 9 градусов тепла, немного свежее будет в восточных областях, там покажет 2-4 градуса с отметкой плюс.

По словам Диденко, в столице будет пахнуть весной. Киевлян будет ждать сухая погода с температурой воздуха +6.

Отмечается, что в понедельник ощутимо усилится ветер.

Отметим, глава Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская ранее заявила, что уже через 10 лет климат в Украине может измениться до неузнаваемости, что значительно повлияет на расклад жизни в стране.

Эксперт отметила, что глобальное потепление может радикально повлиять на климат в Украине уже до 2030 года. Последствия опасных погодных процессов мы наблюдаем уже в этом году. Зима выдалась необычно теплой и сухой, и если ударят морозы, это приведет к гибели озимых культур.

Она уточнила, что морозы в Украине и снегопады могут нагрянуть даже весной, как это уже было 23 марта 2013 года.

Напомним, аномалия обрушилась на столицу: «второй раз за сто лет», кадры невероятного явления.

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