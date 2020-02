Україна не зможе самостійно вирішити ситуацію з війною на Донбасі

Таку думку висловив міжнародний експерт з розробки стратегії брендів і співзасновник світового маркетингового агентства UP There, Everywhere Джуліан Стаббс в інтерв'ю Апострофу.

За його словами у врегулюванні ситуації на сході країни Україні може допомогти третя сторона.

"Я думаю, що єдиний спосіб - залучити третю сторону, щоб вона адмініструвала території і допомогла вирішити конфлікт, була посередницею. Може, це будуть сили ООН або якісь ще. Не думаю, що ви зможете вирішити це питання самостійно", - вважає він.

А ось з приводу Криму він категоричний - для України він втрачений назавжди.

"Б'юся об заклад, ви ніколи не зміните погляд Росії на Крим. Україні потрібно змиритися з ситуацією і прийти до угоди з Кремлем щодо півострова. Я розумію, які сильні почуття викликає це питання в українців, але я дійсно не бачу способу вплинути на точку зору Росії. Можливо, це важко прийняти, але, на мою думку, така реальність", - стверджує експерт.

У приклад він навів Південну Корею.

"Це суперпозитивна країна. У них є потенційні проблеми, але вони дуже ефективно впоралися з деескалацією і змогли розвивати економіку", – резюмував експерт.

Раніше ми повідомляли, що політичний та економічний експерт Тарас Загородній порахував Придністровський сценарій найбільш компромісним для України.

"Варіант придністровського сценарію – найбільш компромісний для нашої країни. Умовно патріотична частина суспільства готова до такого сценарію, при якому припиниться стрілянина", - заявив він.

Нагадаємо, окупанти озвіріли і накрили ВСУ з важкої артилерії.

Як повідомляла Politeka, Путін готується до бойових дій.

Також Politeka писала, що Путін почне удар по Європі з України.