Украина не сможет самостоятельно разрешить ситуацию с войной на Донбассе

Такое мнение выразил международный эксперт по стратегии разработки брендов и соучредитель всемирного маркетингового агентства UP There, Everywhere Джулиан Стаббс в интервью Апострофу.

По его словам в урегулировании ситуации на востоке страны Украине может помочь третья сторона.

"Я думаю, что единственный способ - привлечь третью сторону, чтобы она администрировала территории и помогла решить конфликт, была посредницей. Может, это будут силы ООН или какие-то еще. Не думаю, что вы сможете решить этот вопрос самостоятельно", - считает он.

А вот по поводу Крыма он категоричен - для Украины он потерян навсегда.

"Бьюсь об заклад, вы никогда не измените взгляд России на Крым. Украине нужно смириться с ситуацией и прийти к соглашению с Кремлем по поводу полуострова. Я понимаю, какие сильные чувства вызывает этот вопрос у украинцев, но я действительно не вижу способа повлиять на точку зрения России. Возможно, это трудно принять, но, по моему мнению, такова реальность", - утверждает эксперт.

В пример он привел Южную Корею.

"Это суперпозитивная страна. У них есть потенциальные проблемы, но они очень эффективно справились с деэскалацией и смогли развивать экономику", – заключил эксперт.





