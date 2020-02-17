На Україну чекає несподівано холодний березень, однак у цілому середня температура в країні невблаганно зростає

Про це виданню "Тексти" розповіли вчені-кліматологи. Вони помітили, що минулий рік для України видався аномально теплим, через що в країні трохи змінилася звична тривалість сезонів. Кліматологи відзначають, що в майбутньому в Україні ставатиме все спекотніше, однак цей березень стане винятком, так як його середня температура буде нижче норми.

«Звичайно, у нас буде ставати все гарячіше. Осінь має всі шанси подовжиться до Нового року, а можливо, і далі. У той же час березень у нас може бути холодніше норми. Як не крути, але взимку у нас короткий день, ми охолоджуємося. Цей максимум охолодження тепер переважно припадає на березень», - поділилася прогнозом співробітник Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська.

Вона також зауважила, що багато в чому у змінах клімату винні самі люди.

У свою чергу, колега кліматолога Віра Балабух помітила, що середня температура в Україні збільшується круглий рік, проте найбільше це помітно влітку і взимку.

«З кінця 90-х років в Україні не було ні одного, що називається, холодного року. Середня температура за рік була вище норми», - підкреслила експерт.

За словами кліматологів, найсильніше температурні зміни торкнулися західну Україну. Так, у минулому році середня температура там перевищила норму на 2,4 градуса. Разом з цим на заході збільшилася і кількість погодних аномалій.

Раніше синоптики повідомляли, що вже на початку весни погода може різко погіршитися. В країну прийдуть морози і снігопади. Такий прогноз озвучив доцент кафедри атмосферних наук у Державному університеті Нью-Йорка Андреа Ленг.

За його словами, навесні весь цикл арктичних коливань змінюється, тому в середині березня європейські країни, в тому числі і Україну може засипати снігом. Не виключає Ленг і сильних морозів.

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