Російський актор Іван Охлобистін, відомий своєю любов'ю до бойовиків «ДНР», бажає бачити Україну в складі "Російської імперії"



Таку заяву він зробив в інтерв'ю російським ЗМІ.

Скандальний актор запевняє, що "Україна - вигадана країна і частина Росії".

"Я би усунув саме поняття про Україну. Це згубно, воно було придумано на початку минулого століття. Це був чистої води популізм... Вони такі ж, як ми, просто жителі півдня. Просто їм не треба давати волі. Вони будуть так само з нами щасливі, як були в Радянському Союзі щасливі", - заявив скандаліст.

Крім того, йому "соромно" за Україну і він упевнений, що "весь світ сміється з української мови".

"Що за Україна, яка, де вона? Нещодавно стали мова придумувати, дикості якісь, над ними весь світ сміється. Нам незручно за ближніх своїх, які Чорне море, на їхню думку, викопали. Південці, що тут говорити", - вибухнув маячнею актор.

Дивуватися таким заявам Охлобистіна не варто - він неодноразово висловлювався про свою ненависть до України.

Раніше він заявив, що чим швидше Росія введе війська, тим менше загине українців.

"Сподіваюся, що введуть. Я не бачу жодного цивілізованого виходу. Це ж жах, що відбувається. Слов'яни рубають слов'ян. Це той гордіїв вузол, який треба розрубати один раз. Взявши на себе відповідальність. Всім же зрозуміло, що Америка від нас не відстане. Війна буде. Нікуди ти дінешся, адже ми їй невигідні. Несподівано раптом одужали. А це їм не подобається", - заявив Охлобистін.

Раніше Охлобистін вибухнув бурхливою істерикою в соцмережах після створення в Україні помісної Православної церкви. Попри те, що він і сам мав відношення до церкви (актор, як відомо, був священиком РПЦ, а зараз відсторонений від служіння), слів любитель Путіна не підбирав.

Нагадаємо, скандальний Охлобистін забредив про Україну в складі Російської імперії.

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