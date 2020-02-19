Росія має можливість наносити удари по Україні з акваторії Каспійського моря

Таку думку Обозревателю озвучив військовий експерт Павло Рудяков.

За його словами, росіяни могли б з нами воювати з акваторії Каспійського моря, як вони робили щодо Сирії.

"Теоретично така можливість існує. Якщо є військові угруповання, то вони можуть бути приведені в рух. Але мені здається, що у наших військових розвідників є стереотип, від якого вони ніяк не можуть або не хочуть позбутися. Якщо подивитися на військові конфлікти останнього часу, то вони відбуваються по іншим моделям, ніж ті, про які говорять в ГУР", – зазначив експерт.

Також він прокоментував заяву розвідки України про якусь угруповання на кордоні.

"Під угрупованням, яку згадують у ГУР, мається на увазі Південний федеральний округ, "а він великий". Це не означає, що угруповання збільшена до 30 кілометрів від нашого кордону. Якщо вона стоїть в 200 кілометрах, то це не угруповання, яка вже готова до наступу", – сказав він.

Раніше директор військових програм центру Разумкова Микола Сунгуровський заявив, що загострення на Донбасі показало, що Росія не збирається виконувати ніякі мирні домовленості і продовжить нагнітати обстановку.

За його словами, те, що відбулося в Золотому 18 лютого, – набагато ширше, ніж провокація, оскільки практично збігаються за часом чисто військові провокації, дії на зовнішньополітичному фронті і дії на внутрішньому політичному фронті.

Нагадаємо, у Зеленського вразили заявою з Донбасу.

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