Російський актор з українськими коренями Гоша Куценко поділився своєю думкою щодо політики президента Росії Володимира Путіна

Як передає Politeka.net, свій коментар він дав в інтерв'ю шоу «А поговорити?» (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами зовнішня політика Путіна спрямована на збереження територіальної цілісності РФ.

«Я не засуджую позицію Путіна щодо зовнішньої політики. Мені здається, вона націлена на те, щоб зберігати Росію в тому вигляді, в якому вона є. Навіть територіально. Ми імперія, ми велика держава, у нас занадто величезні території. Так, Росія зараз перебуває в стані перманентної війни. Я проти війни, але я розумію політику Путіна в цьому сенсі», - заявив він.

Крім того, він упевнений, що приєднання Криму до Росії було законним.

«Те, що сталося — законно і офіційно, і Крим повернувся. Не повернувся, а пішов до складу Росії. Ну це сталося, уряд не міг діяти інакше. Нас змусили жити згідно з законами геополітики», - уклав він.

Раніше він виступив із заявою, що хоче виступити в ролі миротворця між Росією і Україною.

Куценко розповів, що приходить в жах, адже не знає, якій стороні збройного конфлікту вірити.

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