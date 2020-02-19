Российский актер с украинскими корнями Гоша Куценко поделился своим мнением касательно политики президента России Владимира Путина

Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал в интервью шоу «А поговорить?» (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам внешняя политика Путина направлена ли на сохранения территориальной целостности РФ.

«Я не осуждаю позицию Путина касательно внешней политики. Мне кажется, она нацелена на то, чтобы сохранять Россию в том виде, в котором она есть. Даже территориально. Мы — империя, мы — большая держава, у нас слишком огромные территории. Да, Россия сейчас находится в состоянии перманентной войны. Я против войны, но я понимаю политику Путина в этом смысле», - заявил он.

Кроме того, он уверен, что присоединение Крыма к России было законным.

«То, что случилось — законно и официально, и Крым вернулся. Не вернулся, а ушел в состав России. Ну это случилось, правительство не могло действовать иначе. Нас заставили жить согласно законам геополитики», - заключил он.

Ранее он выступил с заявлением, что хочет выступить в роли миротворца между Россией и Украиной.

Куценко рассказал, что приходит в ужас, ведь не знает, какой стороне вооруженного конфликта верить.

Напомним, Гоша Куценко попал в базу "чистилища" Украинская сайта "Миротворец". Актер обвиняется в организации нарушения государственной границы Украины с целью проникновения в аннексированный Крым группы иностранных граждан.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

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