Українці відреагували на акції протесту під вікнами президента України Володимира Зеленського

Представники українських медіа вийшли на масштабну акцію протесту під стіни Офісу Президента. Акція розпочалася о десятій ранку в середу, 19 лютого. Зокрема, медійники заявили про неприйняття законопроектів "Про медіа" та "Про дезінформації", які за словами мітингувальників, можуть знищити свободу слова в Україні.

Українці в мережі не могли залишитися осторонь від цієї події і почали активно його коментувати. Багато з них підтримали акцію протесту, заявивши, що давно пора було це зробити. Інші побажали покарання прем'єра Гончарука та міністрів.

"Давно пора. І так довго терпіти, що б чого так не вийшло...", "Половину міністрів з Гончаруком і половину Ради вивести на майдан щоб люди судили , а не продажні суди", "Давно пора . А ми повинні їх підтримати , тому що якщо народ буде мовчати, то наші депутати ще більше оборзєют", "У людей вже накипіло ", "Сам винен! Божевільну собаку треба було одразу ізолювати".

Були серед українців і ті, хто підтримав Володимира Зеленського та порадили йому триматися, переживши все з гідністю. Вони також стверджували, що акцію нібито влаштували "порохоботи", які намагаються повернутися до влади.

"Це не українці, це порохоботи і їм подібні намагаються повернутися до влади", "Проти чого повстали що-ж ви не вставали 5 років, а тепер пыдыграєте старій владі, яка нас довела до знищення", "Ми з вами наш президент Володимир Олександрович".

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