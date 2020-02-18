19 февраля в Украине будет преобладать сухая погода с солнечными прояснениями, но скоро произойдут перемены

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Politeka.net.

«Кто любит зимнее солнце, чтобы там не говорили о нынешней зиме, завтра можно приятно жмуриться и даже надеть черные очки», - написала она.

Согласно прогнозу, только в районе Приазовья есть вероятность незначительных дождей, а в Карпатах – несущественного снега.

Ветер с юго-западного перейдет на северо-западный, он будет небольшим, максимум умеренным.

Температура воздуха ближайшей ночью около нуля, на востоке до -3-5 градусов, завтра днем ​​в большинстве областей Украины ожидается + 3 + 9 градусов, на юге до +10 градусов.

В Киеве среда будет сухой и солнечной, днем ​​предполагается около +5, +6 градусов.

Отметим солнечная весення погода скоро изменится на осеннюю. В столицу идут серьезные осадки. Ожидается, что погода испортится в ближайшее воскресенье, 23 февраля.

Отметим, что на фоне необычно теплой зимы синоптики пугают украинцев прогнозами на весну.

Так, доцент кафедры атмосферных наук в Государственном университете Нью-Йорка Андреа Лэнг прогнозирует, что весной весь цикл арктических колебаний меняется, поэтому в середине марта европейские страны, в том числе и Украину, может засыпать снегом. Не исключает Лэнг и сильных морозов.

Добавим, что и ряд украинских народных синоптиков прогнозируют похожую картину. По информации Владимира Деркача, первые два месяца весны будут холодными, а в первой половине марта вероятны даже дневные морозы. Апрель будет также прохладным, настоящее тепло придет лишь в мае.

Другой эксперт Леонид Горбань дал еще более устрашающий прогноз на весну 2020. По его информации, морозы продлятся как минимум до середины марта. Апрель будет также холодным, а вот май удивит невероятной жарой и засухой (в середине месяца будут 2 недели без осадков).

Напомним, погода резко ухудшится, аномальная зима снова ударит: «Не забывайте про…».

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