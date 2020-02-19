Весна в 2020 году приготовила большой сюрприз для украинцев

Синоптики спрогнозировали погодные условия на весну 2020 года

По предварительным прогнозам, весна, как и зима, будет аномально теплой. Об этом рассказал заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеоинститута Вера Балабух, передает ТСН.

"И февраль, и весна по первым прогнозам, который сейчас сделали специалисты мировых центров климатических и метеорологических, говорят о том, что она местами может быть теплой, а порой даже аномально теплыми", – отметила синоптик.

При этом Балабух заявила, что количество осадков на текущий момент неизменно, но выпадают они не так равномерно, как раньше.

"Этот январь стал самым теплым и засушливым за всю историю метеонаблюдений. Такие тенденции негативно влияют на сельское хозяйство", – пояснила она.

При этом сообщается, что в феврале текущего года был побит очередной температурный рекорд. Синоптики уже объявили начало метеорологической весны в Киеве. На 18 февраля максимальная температура поднялась на 0,9 градуса, которая до этого такой жаркой была в 1950 году. Среднесуточная температура составляла 5,9%.

Это уже шестой рекорд в феврале. 10 февраля была начата метеорологическая весна в Киеве.

Сообщалось, что на Азовском море в феврале заметили необычное поведение дельфинов из-за аномальной погоды.

Группа дельфинов резвилась, подплывала к самому берегу, и даже выпрыгивала на берег, пользуясь отсутствием навалы отдыхающих. Такое видео появилось в сети YouTube.

На записи видно, как пара животных наслаждается теплой зимой 2020 в Украине. Азовское море безлюдно, спокойно, а вода очень прозрачная.

Уникальных млекопитающих удалось запечатлеть на камеру у берегов Арабатской стрелки в воскресенье, 16 февраля.

Напомним, Метеорологи рассказали о новой погодной аномалии в Киеве

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