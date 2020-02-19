Покупцеві списали 2,5 тисячі гривень на касі, але магазин не отримав цю суму

У мережі з'явилося відео, на якому був конфлікт між покупцем і продавцем. Користувачі обговорюють його кілька днів, передає Знай.юа. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

За повідомленням очевидців, чоловік купив продукти на суму 2,5 тисячі гривень і розрахувався карткою. Вийшло так, що списав гроші, а касир підтвердження не отримав. Покупця не відпускали з продуктами. А з порожніми руками він не збирався йти, тільки якщо йому повернуть гроші. Ситуацію міг вирішити дзвінок у банк, але таке прохання від продавця не була почутою покупцем.

Невідомо, ніж зважився конфлікт. Цікаво, що охоронці, які зобов'язані вирішувати такі питання, майже не втручалися. Обережно, у відео присутня нецензурна лексика.

Раніше ми повідомляли, що державний ПриватБанк продовжує проводити "подвійні" транзакції з рахунками українців. Свій негативний відгук на порталі Мінфін залишив незадоволений клієнт.

За його словами, ПриватБанк з його карти двічі списав кошти для платежів і заліз в кредитний ліміт.

"Після проведення операції на рахунку карти для виплат залишався позитивний баланс, але пізніше я виявив, що картка в мінусі на 1299 грн. Перший дзвінок у підтримку нічого толком не дав, дівчина стверджувала, що це 2 платежу по терміналу на суму 1299,71 і 75,00 були зарезервовані для списання 31.01.20 потім повернулися мені назад, я їх нібито "витратив" і після вони через деякий час списалися в мінус", - обурюється клієнт діями державного банку.

Для того, щоб розібратися в ситуації, клієнт знайшов всі чеки і виписки по рахунку та зауважив, що банк провів ці операції 10.02.2020, а не 31.01, як заявила йому раніше оператор.

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