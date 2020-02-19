Покупателю списали 2,5 тысячи гривен на кассе, но магазин не получил эту сумму

В сети появилось видео, на котором был конфликт между покупателем и продавцом. Пользователи обсуждают его несколько дней, передает Знай.юа. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

По сообщению очевидцев, мужчина купил продукты на сумму в 2,5 тысячи гривен и рассчитался карточкой. Вышло так, что деньги списало, а кассир подтверждения не получил. Покупателя не отпускали с продуктами. А с пустыми руками он уходить не собирался, только если ему вернут деньги. Ситуацию мог решить звонок в банк, но такая просьба от продавца не была услышанной покупателем.

Неизвестно, чем решился конфликт. Интересно, что охранники, которые обязаны решать такие вопросы, почти не вмешивались. Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика.

Ранее мы сообщали, что государственный ПриватБанк продолжает проводить "двойные" транзакции со счетами украинцев. Свой негативный отзыв на портале Минфин оставил недовольный клиент.

По его словам, ПриватБанк с его карты дважды списал средства для платежей и залез в кредитный лимит.

"После проведения операции на счету карты для выплат оставался положительный баланс, но позже я обнаружил, что карточка в минусе на 1299 грн. Первый звонок в поддержку ничего толком не дал, девушка утверждала, что это 2 платежа по терминалу на сумму 1299,71 и 75,00 были зарезервированы для списания 31.01.20 потом вернулись мне обратно, я их якобы "потратил" и после они спустя некоторое время списались в минус", - возмущается клиент действиями государственного банка.

Для того, чтобы разобраться в ситуации, клиент нашел все чеки и выписки по счету и заметил, что банк провел данные операции 10.02.2020, а не 31.01, как заявила ему ранее оператор.

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