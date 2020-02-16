ПриватБанк обвинили в воровстве денег со счета клиента

Свою жалобу на тематическом портале Минфин оставил недовольный клиент.

«Сказочный банк. В течение месяца дважды украли деньги 10 000 грн. На запрос ответили, что у них договор такой с Google, обращайтесь туда. Карту свою нигде не регистрировал, cvv не показывал. Предложили доказать самому, что воруют внутри банка», - описал свою ситуацию клиент.

Он добавил, что сотрудники местных отделений ПриватБанка ничего не решают, а лишь пытаются навязать людям кредит, чтобы потом эти деньги украсть.

Отметим, что банк отреагировал на комментарий клиента, написав, что клиенты дают согласие на списание денег с карты без дополнительного подтверждения, когда оставляют данные своей карты на любых сторонних сайтах. Сотрудник банка объяснил, что отвязать карту легко можно в личном кабинете этого сайта.

«По обращению клиента в поддержку в подобной ситуации мы формируем запрос в международную платежную систему. Со своей стороны мы всегда делаем все, чтобы вопрос был решен в пользу клиента и как можно быстрее», - объяснили в банке.

Добавим, что это не первая ситуация, когда на сайте Минфина клиенты жалуются на бесконтрольное списание денег со своих карт. По словам одной из клиенток, ПриватБанк дважды списал с нее деньги за перевод средств в Россию.

«Все перевели, однако, как выяснилось через несколько дней, в течение 4 минут с меня сняли дважды по 12000 рублей, да еще и влезли в кредитные деньги», - написала женщина.

В службе поддержки все стрелки перевели на систему-посредника, но, по словам женщины, Приват только раз запрашивал подтверждение на перевод средств. И смс-подтверждение приходило только раз.

Отметим, что в комментариях сотрудники ПриватБанка попытались нелепо оправдаться, заявив, что клиентка сама предоставила реквизиты карты, поэтому средства были сняты. Но такой ответ только разозлил клиентку.

«Это вина банка, а не какой-то системы! Пусть она еще 20 раз захочет списать деньги, но без моего согласия и подтверждения это не допустимо!», - заявила она.

Напомним, что клиенты ПриватБанка рискуют остаться без денег, появилась новая афера: «Никогда не…».

Как сообщала Politeka, ПриватБанк предупредил украинцев о серьезном сбое в работе терминалов и банкоматов.

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