Государственный ПриватБанк обвинили в сокрытии информации при оформлении кредитных карт

Об этом на портале Минфин рассказал недовольный клиент.

Он отметил, что оформил кредитную карту с льготным периодом на 55 дней, но очень скоро ПриватБанк начал требовать вернуть потраченные средства.

"Получил кредитную карту (она же и расчетная) прослушал условия все ясно, понятно ... Оказалось к тому моменту про использование кредитных средств (не рассчитал собственные) я знал что у меня есть 55 дней для беспроцентного возвращения, но уже через 25 дней мне сообщили об необходимости уплатить деньги. Я не оплатил, ибо был зарубежом и оплатил по приезду. При объяснении консультант сослался на поправки и обвинил прошлого консультанта, который меня консультировал при получении карты", - раскрыл нюансы скандала.

По его словам, существует одно условие и тысяча поправок, с помощью которого банк может нарушить договоренность с клиентом.

"Получается, 55-дневный беспроцентный период пользования не совпадает с периодом использования кредитными средствами. Я требовал немедленного закрытия счета и остаток вернуть наличными, так консультант сделал следующее ... без каких-либо предупреждений снял на благотворительность - 32 грн и 8 грн в копилку. Против благотворительности ничего не имею, это стараюсь делать систематически, но 8 грн в копилку, когда я закрываю все счета.. Это уже не бюрократия а обман. Я не подталкиваю вас на качество действия, я просто описал ситуацию и свою точку зрения", - резюмировал клиент в своем негативном отзыве.

"Банк дает Вам возможность пользоваться средствами без процентов до 55 дней. То есть, если Вы оплатите всю сумму использованных средств до 25 числа месяца, следующего за тем, в котором Вы воспользовались кредитом, ничего дополнительно платить не нужно. Условия пользования картой не изменялись", - откинул любые обвинения представитель ПриватБанка.

Напомним, что ПриватБанк устраивает пытки для украинцев, гремит скандал: "Невозможно...".

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