Мережа вибухнула через прибуття наших співвітчизників з охопленого коронавірусом китайського Уханя

У четвер, 20 лютого, в Україні спалахнули протести у зв'язку з прибуттям борту SkyUp з українцями з китайського Уханя. Незважаючи на заяви МВС і МОЗ про те, що екіпаж літака і медперсонал, супроводжуючий евакуйованих, доповіли, що всі, хто на борту, здорові і можуть продовжувати політ, пікети тривають.

У мережі українці вже встигли відреагувати на масштабні акції протесту. Думки користувачів мережі кардинально розділилися.

Частина українців підтримала протести, зазначивши, що не довіряють ніяким заявами МОЗ.

"Щоб вони не обіцяли є практика, що вірити нікому не можна. Нічого ніхто не робить. І люди для нашої влади зайві, тому що не дадуть продати землю", "Просто народ не вірить нашому уряду,що вони приймуть всі заходи", "А навіщо іноземців сюди тягнути? У нас найбільш високорозвинена країна? Все є для лікування людей?".

Інші порадили відправити прибулих в Конча-Заспу, подалі від простих людей і ближче до правлячої еліти, яка там проживає.

"Конча-Заспа відмінне місце, там місця вистачить і охорона відмінна", "Чому в Конча-Заспу не повезуть, у Феофанію?".

Були серед українців і ті, хто виявляв свою підтримку пасажирам борту SkyUp.

"Якщо б могла забрала б усіх тих людей до себе. Боже, прошу, допоможи їм", "А взагалі треба було до нас у Київ у Феофанію везти, ми б не заперечували. От вам і українська солідарність. Тварини. Тільки про себе думають, про інших нафіг треба. Шкода. Соромно, дуже соромно!!! ", "Сором нам за таке", "Яка скотиняка бунтує людей? Ми не як інші країни, обов'язково мусимо осоромитись на весь світ! Це ж наші люди, ніхто не застрахований від таких проблем!".