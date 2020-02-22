Гаряча в прямому сенсі зустріч евакуйованих з Уханя громадян України в Нових Санжарах обнулила репутацію українців

Тепер в наші перспективи навряд чи повірять нормальні країни, а інвестори добре подумають, перш ніж зважитися на інвестиції.

Про це у своєму блозі на Фейсбуці пише український політтехнолог Михайло Подоляк, передає Politeka.

Влаштувавши істерію з евакуйованими громадянами, Україна показала, що реального патріотизму тут немає і в помині. Крім того, країна зганьбилася, продемонструвавши ненависть до власних громадян, а світ оцінив «людяність і толерантність».

Ті ж 35 кіл літака в пошуках притулку Подоляк називає «колами пекла» і вироком фейковій країні.

Але найстрашніше, що держави Україна як набору ефективних інститутів і менеджерів не виявилося.

«Є група боягузливих і бездарних хлопців, які тусять, веселяться і самопрезентуются. Поки тихо. Але варто трапитися кризі, вони швидко і смердюче обхезуються і ховаються у скунсових норах. Може, ще раз поговоримо про те, що їм треба дати час?..», – іронізує автор.

У конфлікті, який напередодні розігрався в Нових Санжарах, важко не побачити провісники справжнього бунту з масовими заворушеннями й ознаки сепаратизму.

І зараз українська влада опинилися в ситуації, коли зволікати, обіцяти і закривати очі на те, що відбувається, більше не можна.

«Частково зупинити розпад держави можна тільки жорстокими кадровими рішеннями. Негайними звільненнями глав бунтувавших регіонів. Негайним вигнанням міністрів та обов'язковою принизливою прочуханкою боягузливого прем'єра Гончарука. Тому що цей юнак НІЧОГО не робив ДО...», – зазначає політтехнолог.

Однак тут же він згадує про президента Володимира Зеленського:

«А хіба він здатний приймати рішення? Може, краще відосик класний відзняти? І потім з любов'ю дивитися, як швидко згорає особистий рейтинг...».

Все, що сталося за останню добу в Україні, поставило хрест на її репутації. 20 лютого увійде в історію, якої складно пишається.

«У нас тепер тільки один крутий національне свято. Назавжди. День коронавіруса. День Ганьби. День мертвого держави. День, коли ми зрозуміли, хто ми є насправді...», – резюмував Подоляк.

Раніше політтехнолог розвіяв міф про єдність українців і висміяв їх псевдопатриотизм.

Нагадаємо, спливла невідома правда про день ганьби, з'ясувалося, хто буйствував у Нових Санжарах.

Як повідомляла Politeka, з новим пеклом зіткнулися евакуйовані в Санжарах, кадри з санаторію.

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