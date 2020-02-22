Погода в Україні 22 лютого вирішить зіпсуватися, частинуе території чекає похолодання і мокрий сніг

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, на всій території країни, крім сходу буде хмарно і без опадів. Стовпчик термометра показуватиме 4-8 градусів тепла. Вночі похолодає до -2 морозу.

А ось на сході очікується сильний дощ, місцями мокрий сніг. Зокрема, Донецьку і Луганську області, а також Запоріжжі заллють опади. Повітря там буде в межах 2-5 градусів. Вночі трохи похолодає: від -1 до +1 за Цельсієм.

У Києві та області синоптики прогнозують теплу та суху погоду. Вдень повітря прогріється до 6-8 градусів тепла. А от вночі місцями похолодає до -3 градусів.

Наталка Діденко попередила, що вже 23-го лютого на українців чекають нові випробування. В Україну прийдуть атмосферні фронти, які принесуть ускладнення погоди - опади та сильний вітер.

Раніше ми писали, як зберегти здоров'я при перепадах погоди. За словами лікаря Вікторії Савицької, перепади температури й атмосферного тиску можуть викликати головні болі і знижувати працездатність людей. Фахівці відзначають, що на зміни погоди, так чи інакше, реагує близько половини населення планети. Деякі люди переживають зміну погоди легко, інші ж мучаться від головних болів і мігрені.

Звести до мінімуму негативний вплив температурних перепадів можна за допомогою корекції раціону. Потрібно відмовитися від «важкої» їжі, особливо гострої, копченої і жирної. Крім цього, фахівець радить не переїдати, так як переповнений шлунок може провокувати скачки тиску.

Нагадаємо, що метеорологи розповіли про нову погодної аномалії в Києві: "такого ніколи не було".

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