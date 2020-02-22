Погода в Украине 22 февраля решит испортиться, часть территории ждет похолодание и мокрый снег
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, на всей территории страны кроме востока будет облачно и без осадков. Столбик термометра будет показывать 4-8 градусов тепла. Ночью же похолодает до -2 мороза.
А вот на востоке ожидается сильный дождь и местами мокрый снег. В частности, Донецкую и Луганскую области, а также Запорожье зальют осадки. Воздух там будет в пределах 2-5 градусов. Ночью немного похолодает: от -1 до +1 по Цельсию.
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В Киеве и области синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду. Днем воздух прогреется до 6-8 градусов тепла. А вот ночью местами похолодает до -3 градусов.
Наталка Диденко предупредила, что уже 23-го февраля украинцев ждут новые испытания. В Украину придут атмосферные фронты, которые принесут осложнение погоды - осадки и сильный ветер.
Ранее мы писали, как сохранить здоровье при перепадах погоды. По словам врача Виктории Савицкой, перепады температуры и атмосферного давления могут вызывать головные боли и снижать работоспособность людей. Специалисты отмечают, что на перемены погоды, так или иначе, реагирует около половины населения планеты. Некоторые люди переживают смену погоды легко, другие же мучаются от головных болей и мигрени.
Свести к минимуму негативное влияние температурных перепадов можно при помощи коррекции рациона. Нужно отказаться от «тяжелой» пищи, особенно острой, копченой и жирной. Кроме этого, специалист советует не переедать, так как переполненный желудок может провоцировать скачки давления.
Напомним, что метеорологи рассказали о новой погодной аномалии в Киеве: "такого никогда не было".
А еще Politeka писала, что погода решила отомстить украинцам, дождь и морозы подпортят планы: кого ждет удар.
Также Politeka сообщала, что аномальная весна поиздевается над украинцами, погода снова удивит: синоптики бьют тревогу.