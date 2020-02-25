Такого не було 120 років

Через аномалії в Україні будуть безсніжні зими, а весна буде проходити без повеней на Волині

Про це пише ТСН.

Як розповідають експерти, навесні на Волині вперше за 120 років не буде повеней в болотному регіоні.

Все через аномалії і глобальне потепління, які не обійшли стороною Україну. Безсніжні зими, як нинішня , стануть звичайними для країни протягом наступних десятків років, і це серйозно позначиться на аграріях.

"По-перше, відсутність снігу позначиться на рівні вологи в ґрунті – рослини будуть гірше розвиватися, відповідно, ми ризикуємо втратити частину врожаю. По-друге, м'які умови цієї зими створили сприятливі чинники для перезимівлі хвороб і шкідників, які вражають ослаблені посіви", – заявив експерт Володимир Конограй, розповідаючи про те, як безсніжна зима позначиться на врожаї.

Більш того, як стверджують синоптики, аномалії можуть спровокувати зниження популяції певних комах. Це призведе до порушення харчового ланцюжка для птахів і деяких видів тварин.

Але кліматолог Тетяна Адаменко заспокоює і запевняє, що поки про катастрофу не йдеться. Все залежить від погоди навесні 2020.

"Погода буде нестійкою, нас очікують переміщення циклону декількох атмосферних фронтів. Це дуже добре, тому що всі ці утворення з пара несуть опади, а нам опади важливі в будь-якому вигляді: сніг, дощ, роса, туман", – вона озвучила свій прогноз.

Раніше ми повідомляли, що циклон «Юлія» принесе в Україну штормовий вітер з опадами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у себе в соціальних мережах.

«25 лютого протягом дня опади будуть зміщуватися разом з циклоном в східному напрямку, тому, наприклад, у другій частині дня понеділка основний вологий удар приймуть на себе східні області, а також Дніпро з районами, Сумська, Запоріжжя», - повідомила Діденко.

Синоптик попередила, що штормовий вітер вируватиме у переважній більшості регіонів України, тому вона закликає українців бути обережними.

В Київ циклон принесе дощ, що переходитиме в мокрий сніг.

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