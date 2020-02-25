Вся Україна занепокоєна спалахом коронавірусу в Китаї, який забрав тисячі життів. Ми розповімо вам, що це за хвороба, які симптоми викликає і як можна від неї захиститися.

Що таке коронавірус і чим він небезпечний

Коронавіруси – це велике сімейство вірусів. У січні 2020 року вчені нарахували вже 40 видів. РНК-вмісні мікроорганізми мають форму корони, за що і отримали свою назву. За допомогою своїх шипів віруси імітують помилкові молекули, які ошукані живі клітини втягують всередину себе. Відразу після цього шкідники відпускають заразну наживку і проштовхують її всередину жертви.

Цей спосіб дуже ефективний. Адже зазвичай клітина захищає свої нутрощі від сторонніх організмів і не пропускає крізь мембрану нічого зайвого. Але в цьому випадку рецептори “бачать” корисну молекулу і самі “проковтують” частинку, яка тут же заражає клітину вірусною РНК – в ній зберігається вся інформація для відтворення коронавірусу.

Поширюючись по організму, коронавіруси викликають різні хвороби як у людини, так і у тварин. Приміром, у кішок і собак. Погано, що імунітет після одужання триває недовго і практично не захищає від повторного зараження. При цьому багато коронавіруси мають великий інкубаційний період. Тобто, людина може передавати вірус іншим, але ще не помічати тривожних симптомів.

Зараз, коли говорять про спалахи, мають на увазі інфекцію під назвою COVID-19. Це новий тип пневмонії, який викликає коронавірус SARS-CoV-2 (він же – 2019-nCoV).

Способи поширення та симптоми коронавіруса

Інкубаційний період COVID-19 складає від 2 до 20 днів. У середньому, хвороба проявляється через 10 діб. При цьому інфекція може передаватися до того, як з'являться симптоми. При цьому людина слабо захищена від коронавіруса та може повторно захворіти навіть після повного одужання.

Заразитися 2019-nCoV можна декількома способами:

повітряно-крапельним

повітряно-пиловим

фекально-оральним

Іншими словами, вірус проникає в організм при близькому контакті зі слизом, блювотинням, фекаліями птахів, тварин або зараженої людини. Якщо на вас чхнув, накашляв або плюнув хворий на COVID-19 – ви майже напевно самі захворієте. Віруси терпляче чекають своїх нових жертв на запорошених та брудних поверхнях, звідки можуть легко перекочувати через брудні руки.

Коли вірус захоплює клітини, останні руйнуються зсередини і вмирають. Імунна система реагує. Так виникають неприємні симптоми. Коронавірус нового типу викликає респіраторний дистрес-синдром – пневмонію. Його симптоми дуже схожі з симптомами грипу, парагрипу або інших ГРВІ. А саме:

Кашель

Нежить

Головний біль

Висока температура

Біль у горлі

Озноб

Слабкість

Біль у м'язах

Гіпоксія (задышка, нестача повітря)

Коньюктивіт

Діарея

Як можна помітити, симптоми дуже поширені. Немає нічого такого, що видає саме уханьский коронавірус. Розпізнати його можна тільки за допомогою спеціального тесту в медичній лабораторії. Якщо з'явилися зазначені симптоми, потрібно йти до лікаря-інфекціоніста. Саме вони займаються діагностикою і лікуванням таких хвороб.

До речі, швидше за все перевірити здоров'я людини можна, вимірявши її температуру. Цим методом найчастіше користуються в аеропортах і на вокзалах.

Лікування коронавіруса

Згідно зі статистикою, рівень смертності від SARS-CoV-2 становить 1%-3%. Так, тисячі людей вже загинули від цієї хвороби. Але в десять разів більше вилікувались.

Станом на 24 лютого лікарі виявили 80 150 заражених в 37 країнах і територіях. Найбільше хворих знаходяться в Китаї. Понад 2700 осіб померли. Медикам вдалося вилікувати понад 27,6 тисяч осіб.

Проблема в тому, що поки лікарі не придумали, як лікуватися саме від китайського коронавірусу. На щастя, з легкими та середніми формами хвороби непогано справляються традиційні засоби:

противірусні препарати;

імуноглобуліни;

кортикостероїди.

Якщо стан пацієнта погіршується, йому прописують антибіотики. Іноді лікарі вдаються до вентиляції легень. Щоб лікування допомогло, потрібно не запускати хворобу і вчасно звернутися до лікаря.

Не так давно медики виявили специфічний спосіб лікування, який показав хороші результати: переливання хворим плазми крові людей, які нещодавно побороли атипову пневмонію.

Китайські вчені вже працюють над створенням вакцини проти COVID-19. І помітно просунулися в цьому напрямку. Вони заявили, що змогли створити препарат, який непогано справляється з коронавірусом і дає імунітет проти нього. Однак вакцину ще потрібно доопрацювати і провести додаткові тести.

Щоб коронавірус не поширювався далі, хворих поміщають в карантин. Для цього зроблені спеціальні бокси.

Профілактика

А поки готується вакцина, треба поберегтися. Щоб захистити себе від будь-яких вірусів, в першу варто треба зміцнити імунітет. Чим сильніше внутрішня захист організму, тим менше шансів заразитися. Їжте фрукти, займайтеся спортом, частіше провітрюйте кімнати, підтримуйте оптимальну температуру (18-20 градусів за Цельсієм). Регулярно зволожуйте слизові носа.

Регулярно мийте руки з милом або дезинфікуючим засобом, особливо перед їжею. Як можна рідше торкайтеся пальцями слизових носа, рота і очей. Саме через них коронавірус проникає в організм. Робіть вологе прибирання і дезінфікують поверхні, яких часто торкаєтеся на роботі чи вдома.

Пам'ятайте, що коронавірус легко передається від людини до людини при близькому контакті. Тому під час спалаху хвороби краще триматися подалі від місць великого скупчення людей. Наприклад, від метро.

Якщо ж контакту з людьми ніяк не уникнути – носити захисну маску. Вона повинна повністю закривати ніс і рот, щільно прилягаючи до щік.

У людних місцях поменше чіпайте предмети. Намагайтеся не вітатися за руку і не цілуватися з іншими людьми, якщо є ризик зараження. Уникайте контактів з людьми, у яких є симптоми захворювання, такі як підвищена температура, кашель і нежить.

Не їште з одного посуду або одного пакета. Намагайтеся, щоб до вашої їжі не торкався ніхто сторонній. Мийте сирі продукти, добре розігрівайте готові страви.

Плануючи подорож, дивіться новини. Небезпечно їхати в місця, де фіксують багато випадків захворювання. Як і тісно спілкуватися з людьми, які приїхали з небезпечних регіонів.

Небезпека виходить не тільки від людей. Слідкуйте за здоров'ям котів, собак та інших домашніх тварин. Вони теж можуть підхопити вірус під час прогулянки.

Як з'явився коронавірус

У грудні 2019 року хвороба вперше зареєстрували в Китаї. Лікарі виявили у кількох мешканців міста Ухань провінції Хубей пневмонію, але не змогли з'ясувати її походження. Стало відомо, що всі пацієнти так чи інакше пов'язані з ринком Хуанань. Вчені припускають, що вірус мутував в організмі якоїсь тварини і навчився заражати людей. Цілком можливо, що його вперше підчепили від кажанів або змій

31 грудня китайська влада повідомили про спалах Всесвітній Організації охорони Здоров'я. Незабаром медики відкрили новий коронавірус. ВООЗ оголосила надзвичайний стан. Адже спалаху зафіксували у всіх провінційних регіонах Китаю.

Наприкінці січня Ухань закрили на карантин. Ізолювали також міські округи Хуанган, Эчжоу, Чібі і частина округу Ічан. Всього в Китаї обмежили виїзд з 14 міст.

В яких країнах виявлений COVID-19:

В Китаї

Південній Кореї

Японії

Росії

Італії

Німеччині

Великобританії

Франції

Канаді

Іспанії

Бельгії

Фінляндії

ОАЕ

Сінгапуру

Гонконгу

Ірані

США

Таїланді

Тайвані

Австралії

Малайзії

В'єтнамі

Макао

Кувейті

Омані

Ізраїлі

Шеции

Індії

Бахрейні

Омані

Іраку

Афганістані

Лівані

Єгипті

Камбоджі

Непалі

Шрі-Ланці

25 лютого МОЗ Франції оголосив, що всі хворі коронавірусом одужали. Всього там зафіксували 12 випадків. Нещодавно стало відомо, що у В'єтнамі вилікували всіх 16 осіб, які потрапили в лікарню з коронавірусом.

У той же час, в Італії померло семеро осіб. Ще 229 – заражені. Країна на третьому місці в світі за розповсюдженням інфекції. Це найбільший осередок COVID-19 в Європі. Місцеві жителі розбирають продукти з полиць супермаркетів, сподіваючись відсидітися вдома. В Італії скасовують фестивалі, футбольні матчі та інші масові заходи. У 10 населених пунктах військові обмежили в'їзд і виїзд.

Коронавірус в Україні

Українці побоюються спалаху COVID-19. У лютому прем'єр-міністр Олексій Гончарук, заявив, що МОЗ створив оперативний штаб, який буде стежити за поширенням коронавірусу.

Поки приводу для занепокоєння немає. Не у всіх регіонах можуть провести тест на виявлення SARS-CoV-2. Але співробітники аеропортів дивляться температуру пасажирів з регіонів, де лютує інфекція. Зокрема, у “Києві” і “Бориспіль” перевіряють людей, які прилетіли з Італії. В Одесі оглядають кораблі. Особливо ті, які прибувають з Китаю.

Поки в Україні не підтвердили жодного випадку захворювання COVID-19. 27 січня в Києві виявили коронавірус. Але він виявився іншого типу, ніж китайська. Трохи пізніше в одну з лікарень Львова потрапив молодий чоловік, який нещодавно повернувся з Китаю. Як показали тести, у нього був грип.

20 лютого з Уханя, який став епіцентром спалаху коронавіруса, відвезли на літаку 45 громадян України та 27 іноземців. Усіх евакуйованих розмістили в Нових Санжарах Полтавської області. Поки всі абсолютно здорові. Але медики помістили їх в карантин на 14 днів, щоб перестрахуватися.

Як ми вже знаємо, людина може бути заразною, навіть якщо не показує явних симптомів інфекції. Переконатися в тому, що вірусу немає, можна лише почекавши деякий час. Лікарі регулярно обстежують людей на обсервації і кожні три дні відправляють їх кров на аналіз до Києва.

Як стало відомо 25 лютого, у Закарпатській області сімейну пару поклали в лікарню, запідозривши коронавірус. Чоловік звернувся до лікаря з симптомами ГРВІ. Під час консультації заявив, що спілкувався в Угорщині з громадянином Китаю. Нібито, роботодавець українця приїхав з провінції Хубей, де почалася епідемія. Офіційно коронавірус ще не підтвердили. Поки ж чоловіка разом з дружиною ізолювали в інфекційному відділенні.

Через епідемію жителі України не можуть отримати посилки з Китаю. Представники популярного торгового сервісу “Алиэкспресс” (Aliexpress) попередили про затримки і навіть попросили українців скасувати замовлення, зроблені в січні. Справа в тому, що через хворобу багато співробітники компанії не можуть вийти на роботу.

Нагадаємо, що українцям загрожує коронавірус з Італії, розкрито скандальна правда.

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