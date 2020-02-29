Погода в Україні 29 лютого здивує наостанок, зима вирішить остаточно поступитися місцем весні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, на заході буде хмарно і без опадів. Вдень повітря прогріється до 5-9 градусів тепла. Вночі похолодає аж до -3 нижче нуля.

Мешканців північної України чекає аналогічна погода. Стовпчик термометра покаже вдень 5-9 тепла. Уночі буде трохи холодніше, аж до -3 за Цельсієм.

А в центрі України повітря прогріється до +9 тепла вдень. Уночі буде холодніше – від 0 до -2 морозу.

На півдні країни буде тепліше – повітря прогріється до +11 тепла. Вночі очікується 0+3 градуси.

Аналогічною ситуація буде і на сході. Хмарність супроводжуватиметься 6-8 градусів тепла. Вночі повітря охолоне до -4 нижче нуля.

А ось на території анексованого Криму пройдуть дощі. Це буде супроводжуватися 7-9 градусів вдень. Уночі очікується 1-3 тепла.

У Києві та області, згідно з прогнозом синоптиків, повітря прогріється до 5-9 градусів за Цельсієм. А от вночі різко похолодає – аж до -4 морозу.

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