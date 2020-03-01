З 1 березня в Україні підніметься вартість квитків на поїзди

Ціни будуть продовжувати рости на 2% за кожний місяць. Про це розповіла прес-служба Центру транспортних стратегій.

Подорожчання буде відбуватися в чотири етапи.

"Планується провести індексацію вагонної складової в чотири етапи в цілому на 8,5% за рік. А тарифи на пасажирські перевезення, схоже, чекає повільна індексація – плюс 2% протягом 10 місяців, починаючи з березня – в результаті зростання на 22% відносно початку року", – попередили в Центрі транспортних стратегій.

Таким чином, дохід від пасажирських перевезень в Україні зросте на 8%, а загальний дохід на 13 відсотків у 2020 році.

Також зросте і вартість вантажних перевезень. Вона буде збільшуватися на 2,5% за кожний квартал. Це не торкнеться вартості проїзду у вагонах першого класу поїздів "Інтерсіті+".

Нагадаємо, що вже з 1 березня українці зможуть в'їжджати в Росію тільки за закордонними паспортами, а також почнуть отримувати збільшену допомогу по безробіттю. Перший місяць весни принесе для українців відразу кілька важливих змін.

«Укртелекому» планує підвищити свої тарифи. Тепер абонплата за стаціонарний телефон буде складати на 54,28 грн, а 59,71 грн. Також зростуть тарифи на інтернет-послугу «Домашній базовий» з 94 до 117 грн і план «Домашній безлімітний» з 99 до 123 грн.

Також ми писали, що Олексій Гончарук підтвердив, що Україна незабаром втратить контроль над залізницею. За його словами, Україна планує передати «Укрзалізницю» в управління німецької залізничної компанії Deutsche Bahn на 10 років.

«Так, ми хочемо передати німцям в управління на 10 років залізницю. Ми пов'язуємо з цим дуже важливим рішенням не тільки долю цієї інфраструктурної одиниці. Це экосистемное рішення, яке повинне показати, що Україна безпрецедентно відкрита до інвестицій і новим стандартам», — заявив глава уряду.

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