Погода в Україні 2 березня приємно порадує, частина території прогріється до небувалих +14, однак решту заллють дощі

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз синоптика Наталки Діденко.

«Південний вітер буде досягати штормових значень, тому тримайте капелюхи і те, що під капелюхами, обома руками, щоб нічого не зрушив. Температура повітря обіцяє бути помірною, протягом дня +5+10 градусів. Дощі у понеділок пройдуть на Заході та Півночі, а на Сході, Півдні і в Центрі буде переважати суха повітряна маса. В Києві 2-го березня очікується хмарна волога вітряна погода. Невеликий дощ і +6+8 градусів», - йдеться в повідомленні.

Діденко стверджує, що якщо хтось купив весняну одяг, її «в самий раз вигуляти». У середу і четвер повітря прогріється до +14 градусів.

До цього ми писали про те, що весна приготувала для українців неприємний сюрприз у вигляді морозів і снігу. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, українцям рано розслаблятися в очікуванні весни, так як березень принесе в Україну морози.

Горбань зазначає, що до кінця березня кліматичну весну чекати не варто. Незважаючи на те, що початок березня буде теплим, пізніше в країну прийдуть холоди. У деяких регіонах температура повітря опуститься до 15-17 градусів морозу. Відчутне похолодання з дощами та мокрим снігом, за словами синоптика, прийде в усі області. Згідно з прогнозом, погода погіршиться 9-10 березня.

Нагадаємо, весна змусить українців страждати, тепло скасовується.

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