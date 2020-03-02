Погода в Україні 2 березня різко зіпсується, частину країни заллють дощі, а ряд регіонів накриє справжня весна
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.
Так, на заході України будуть рясні дощі. Повітря прогріється до 8-10 градусів вдень. А вночі похолодає до 1-5 градусів тепла.
Північ України також опиниться під циклоном – дощі будуть супроводжуватися денними 6-8 градусами за Цельсієм. А от вночі варто очікувати 1-4 вище нуля.
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Частково накриє і центральну Україну. Дощі підуть у Вінницькій і Черкаській областях. Однак це не завадить повітрю прогрітися до 8-10 градусів тепла.
На півдні України буде переважно сухо, хоч і похмуро. Там вдень очікується 8-10 тепла, а вночі похолодання аж до -1 морозу.
Схожою ситуація буде і на сході. Вдень стовпчик термометра там буде показувати 7-10 градусів тепла. А от вночі різко похолодає – аж до -3 морозу.
На території Києва та області синоптики прогнозують сильні дощі. Повітря вдень прогріється до 5-8 градусів тепла. Вночі ж «мінусів» не очікується: вночі стовпчик термометра покаже 1-4 тепла.
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