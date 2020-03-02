Погода в Украине 2 марта резко испортится, часть страны зальют дожди, а ряд регионов накроет настоящая весна

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, на западе Украины будут обильные дожди. Воздух прогреется до 8-10 градусов днем. А ночью похолодает до 1-5 градусов тепла.

Север Украины также окажется под циклоном – дожди будут сопровождаться дневными 6-8 градусами по Цельсию. А вот ночью стоит ожидать 1-4 выше нуля.

Частично накроет и центральную Украину. Дожди пойдут в Винницкой и Черкасской областях. Однако это не помешает воздуху прогреться до 8-10 градусов тепла.

На юге Украины будет сухо, хоть и пасмурно. Там днем ожидается 8-10 тепла, а ночью похолодание вплоть до -1 мороза.

Похожей ситуация будет и на востоке. Днем столбик термометра там будет показывать 7-10 градусов тепла. А вот ночью резко похолодает – вплоть до -3 мороза.

На территории Киева и области синоптики прогнозируют сильные дожди. Воздух днем прогреется до 5-8 градусов тепла. Ночью же «минусов» не ожидается: ночью столбик термометра покажет 1-4 тепла.

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