Шоу "Голос країни" опинилася в центрі гучного скандалу, і дуже розлютило українців

Справа в тому, що в ефірі передачі представили учасницю "з Абхазії" (невизнана республіка, частина Грузії), і показали «прапор республіки».

На це звернув увагу журналіст Олександр Войт на своїй сторінці в Facebook.

" Нема слів!... Якби в Грузії був «Голос» і представили якусь співачку з «ДНР»... Яка б в Україні була б реакція?!" – підкреслив Войт.

У мережі піднялася хвиля обурення.

Журналіст Андрій Глухенький провів аналогію з окупованим українським Донбасом.

"Цікаво, як скоро з такими темпами Голос країни (Voice of the Country) почне тицяти ганчірки "ДНР/ЛНР" в прямому ефірі й подавати окуповані Кремлем території України в якості "країни", з якої прибув учасник? " – написав він.

Войт додав, що на помилку таке подання учасниці шоу зовсім не схоже.

« Справа в тому, що зазвичай титрують містами. Буває, що титрують країнами. Наприклад, коли місто маленьке, наприклад у Молдові.

Але регіонами - не пам‘ятаю... Тому відмазка, що це «регіон Грузії» у цій ситуації не проканає», - додав Війт.

До того ж, коли представляли дівчину на екрані був показаний явно не прапор Грузії.

«Вибачаться, як завжди», «Може ми вже очікуємо миротворців звідти на Донбас», «Наволочі ті олігархи», «Сценарій простий, роки через три Україну повернуть на 6 років назад, це в кращому випадку...», - пишуть в коментарях.

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