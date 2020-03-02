Президента України Володимира Зеленського звинуватили в сексизмі

Йдеться про фразу, сказану гарантом під час виступу на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Справа в тому, що президент розділив "жінку" і "людину" на різні "види".

"Нехай жінка перша скаже, це правильно…" – сказав Зеленський під час бесіди з присутніми. В цей час його перебив чоловік, на що він відповів: "Та почекайте, ви ж не жінка, ви людина серйозна!"

Мережа моментально бурхливо відреагувала на зауваження президента.

"В симпатіях до Зеленського мене не запідозрити, але це взагалі "за вуха притягнуто". Як на мене, то він ніколи не страждав на "чіткість висловлювань" і, звертаючись до чоловіка, намагається присоромити його за те, що той проігнорував "пропозицію царя": "Нехай спочатку жінка". За інших обставин він би просто сказав: "Чувак, ти наді мною знущаєшся чи просто тупий?"

"Сумно, що ви привертаєте увагу до свого існування ретрансляцією брехливого трактування аудіо "Нехай жінка"."

"Звичайно ж сексизм"

"Доброзичливий сексизм - теж сексизм. І нехай на 5 хв він дасть користь, але у перспективі він дуже шкідливий"

"так є сексизм, звичайно ж. протиставлення жінки та серьйозної людини("

Володимир Зеленський на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України (25.02.2020( 25 лютого під час виступу Володимира Зеленського на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України сталася така «розмова» президента з охочими поставити запитання: Володимир Зеленський: Хай жінка перша скаже, це правильно... (чоловік із залу перебиває) Володимир Зеленський: Та почекайте, ви ж не жінка, ви людина серйозна! (жінка починає скаhжитись) ☝️Із цієї нагоди пропонуємо вам стати частинкою #Сексизм_патруль і визначити, чи є у словах Володимира Зеленського сексизм. Пишіть у коментарях. 🔶 Повний список політиків і медійників, чий сексизм ми аналізували, шукайте тут – http://bit.ly/2Xqza7t Відео з телегерам-каналу «Березовый сок», дякуємо читачці Олені Мельник за те, що звернула нашу увагу. Gepostet von Гендер в деталях am Sonntag, 1. März 2020

Раніше ми повідомляли, в мережу злили повний список "смотрящих" від Зеленського - людей, які будуть відповідати за регіони в період підготовки до місцевих виборів-2020.

Призначити кураторів в областях запропонував перший заступник керівника ОП Сергій Трофимов. Люди, обрані Зеленським, добиратимуть кандидатів у списки партії для подачі на вибори. Так, учасник команди "Ліги сміху" VIP Тернопіль" Віктор Гевко призначений відповідальним за вибори в Тернопільській області. Нардеп Павло Сушко, якого тісно пов'язують з бізнесменом Вадимом Слюсаревим, буде відповідати за Харківську область. Кварталівець Юрій Корявченков (Юзик) буде курирувати Сумську область.

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