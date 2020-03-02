Погода в Україні 3 березня приємно здивує всіх, повітря прогріється до справжніх весняних плюсів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз синоптика Наталії Діденко в Facebook.

«Циклони і атмосферні фронти так деколи деруть носа, що вони - завжди головні, адже через них трапляються дощі, сніги, повені і зливи, що забувають про інших не менш важливих фігурантів нашого синоптичного повсякденному житті. А саме завтра їм доведеться зняти корону з голови і разом з нами усіма дивитися знизу вгору на температуру повітря. Ось. ось. Саме вгору», - зазначила вона.

Діденко стверджує, що погода в Україні буде істотно тепліше, ніж раніше.

«Тому що 3-го березня в Україні очікується істотне потепління. У більшості областей максимальна температура повітря досягне +10+15 градусів!! На узбережжях морів та в Карпатах, звичайно, буде свіже. Дощі пройдуть у західних областях, та й то лише невеликі і вздовж західного кордону, до Тернопільщини та Хмельниччини навряд не дотягнуть. Україні все ж таки буде переважати суха повітряна маса. Вітер буде йти з півдня і південно-сходу, але вже не сильний, але поривчастий», - підкреслила вона.

У Києві, згідно синоптика, прогноз буде справжній «рахат-лукум». Вдень очікується від 12 до 14 градусів тепла.

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