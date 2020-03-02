Погода в Украине 3 марта приятно удивит всех, воздух прогреется до настоящих весенних плюсов

Об этом сообщает Politeka с ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook.

«Циклоны и атмосферные фронты так порой дерут нос, что они - всегда главные, ведь из-за них случаются дожди, снега, наводнения и ливни, что забывают о других не менее важных фигурантов нашего синоптического повседневной жизни. А именно завтра им придется снять корону с головы и вместе с нами всеми смотреть снизу вверх на температуру воздуха. Вот. вот. Именно вверх», - отметила она.

Диденко утверждает, что погода в Украине будет существенно теплее, чем раньше.

«Потому что 3-го марта в Украине ожидается существенное потепление. В большинстве областей максимальная температура воздуха достигнет +10+15 градусов!! На побережьях морей и в Карпатах, конечно, будет свежее. Дожди пройдут в западных областях, да и то лишь небольшие и вдоль западной границы, до Тернопольщины и Хмельнитчины вряд не дотянут. Украине все же будет преобладать сухая воздушная масса. Ветер будет идти с юга и юго-востока, но уже не сильный, но порывистый», - подчеркнула она.

В Киеве, согласно синоптику, погода будет настоящий «рахат-лукум». Днем ожидается от 12 до 14 градусов тепла.

Напомним, весна заставит украинцев страдать, тепло отменяется.

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