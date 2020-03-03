Погода в Україні 3 березня здивує всіх, повітря на вулицях прогріється до весняних плюсів, проте місцями будуть дощі

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Так, на півночі очікується 12-14 градусів тепла вдень. Вночі похолодає до 2-5 вище нуля.

Аналогічною ситуація буде і в центральних регіонах. Стовпчик термометра вдень покаже 12-15 градусів тепла. А ось вночі повітря охолоне до 3-5 тепла.

Ще тепліше буде на півдні. Там повітря прогріється до денних 13-17 тепла. Уночі очікується 3-5 градусів вище нуля.

На сході України очікуються денні 11-14 тепла. Вночі на вулиці буде 2-5 градусів за Цельсієм.

А от у західних регіонах частково буде дощ. Опади очікуються у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Там вдень очікується 12-15 градусів. Уночі очікується 2-4 тепла.

У Києві та області хмарно, але без опадів. Повітря прогріється до 12-15 вище нуля. Вночі стовпчик термометра покаже 2-5 градусів тепла.

Нагадаємо, весна змусить українців страждати, тепло скасовується.

Як повідомляла Politeka, морози і не тільки: одеситів попередили про "переломною" погоду на вихідних.

Також Politeka писала, що погода знову влаштує українцям американські гірки, свіжий прогноз.