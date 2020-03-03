Погода в Украине 3 марта удивит всех, воздух на улицах прогреется до весенних плюсов, однако местами будут дожди

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, на севере ожидается 12-14 градусов тепла днем. Ночью же похолодает до 2-5 выше нуля.

Аналогичной ситуация будет и в центральных регионах. Столбик термометра днем покажет 12-15 градусов тепла. А вот ночью воздух остынет до 3-5 тепла.

Еще теплее будет на юге. Там воздух прогреется до дневных 13-17 тепла. Ночью же ожидается 3-5 градусов выше нуля.

На востоке Украины ожидаются дневные 11-14 тепла. Ночью на улице будет 2-5 градусов по Цельсию.

А вот в западных регионах частично будет дождь. Осадки ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Там днем ожидается 12-15 градусов. Ночью же ожидается 2-4 тепла.

В Киеве и области облачность, но без осадков. Воздух прогреется до 12-15 выше нуля. Ночью же столбик термометра покажет 2-5 градусов тепла.

Напомним, весна заставит украинцев страдать, тепло отменяется.

Как сообщала Politeka, морозы и не только: одесситов предупредили о "переломной" погоде на выходных.

Также Politeka писала, что погода снова устроит украинцам американские горки, свежий прогноз.