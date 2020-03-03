Вона хотіла б, щоб Україна і Росія дружили

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і активно будує свою кар'єру в Росії, вважає артистів поза політики

Як передає Politeka.net, про це вона розповіла в інтерв'ю Ксенії Собчак. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)



Співачка зазначила, що хотіла б, щоб Україна і Росія дружили, і їй не подобається те, що відбувається між країнами.

«Я люблю людей перш за все, я люблю бути там, де люблять мою творчість, мою музику і роботу. Де приймають мене, де люди мене чекають. Яка, до біса, різниця, яка це країна? Росія, Україна, Казахстан... У світі багато країн. Те, що відбувається в політиці, нас, артистів не стосується. Ми поза всього цього», – сказала вона.





Крім того, що відбувається в Україні в останні роки співачка не хоче називати цькуванням. На її погляд, це «агресивне час», який потрібно перечекати.

Лобода впевнена, що Володимиру Зеленському вдасться все налагодити.

Раніше українська співачка Ані Лорак, не побачила нічого поганого в тому, що виступає в Росії.

За її словами, художник не можна вказувати, де йому виступати. Вона впевнена, що всі люди брати. Тим більше росіяни і українці, які "дружні і братерські народи" споконвіку.



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