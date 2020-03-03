Петра Порошенка, схоже, розлютили питанням про «відрив» його сина на виступі російського виконавця

Син вже дорослий, каже політик, і, як і більшість молоді, він не завжди в свої справи залучає батьків, передає " УП ":

«Ну як вам не соромно? Моєму синові 19. Ви все робите повністю, телефонуйте щодня мамі, татові, що вам робити, з яким хлопцем зустрічатися, на які концерти ходити? ».

Порошенко при поставленому йому запитанні був явно роздратованим і неохоче спілкувався з журналістами. Крім того, що нічого не знає про російського виконавця Face, якого підтримав у своєму виступі його 19-річний син Михайло, політик зазначив, що цитуємо:

«Я підкреслюю, що я б на цей концерт не пішов, але якщо син вважає, що якийсь рокер - я його не знаю - виступає проти окупації Криму, каже, що Крим є Україна, виступає проти влади Путіна і підтримує російську опозицію ... а, може, він і про Путіна буде пісню співати. Ви вважаєте, він маленький хлопчик, щоб у мене питав дозволу?».

Крім того Порошенко навіть з певною агресією відреагував на питання:

«Ви вважаєте, що правильно запитувати зараз позицію, що мій син робив?».

Нагадаємо, син п'ятого президента Петра Порошенко потрапив у новий скандал. Зокрема, скандал стався під час концерту російського репера Face в Лондоні.

Молодий чоловік, схожий на молодшого сина екс-президента України Михайла, піднявся на сцену, після чого Face прокричав "росіяни в Лондоні".

"Вкотре син Порошенко потрапив у зашквар! Ми скажемо більше, в "лондонської молодіжній тусовці" він тусується з усіма росіянамиі називає себе росіянином! Ось така вона гібридна війна...", - сказано в публікації.

На відеоролику можна побачити, як російський репер Face піднімає на сцену молодого чоловіка, схожого на Михайла Порошенко, і дає йому в руки мікрофон, після чого обидва скачуть перед шанувальниками під музику.

Тем временем, человек похожий на сына Порошенко сообщает нам о том, что «русские в Лондоне». Концерт репера Face 21.02 Gepostet von Александр Дубинский am Sonntag, 23. Februar 2020

У мережі відео швидко поширилося:

інший ракурс.)))

ох, я сподіваюсь, шо сивий папка йому тааааак впендюрить за цю тєму.)))))))

сама концепція веселить. pic.twitter.com/PbpB149Frk — т.зв. галицька пиха (@your_melanie) February 24, 2020

Нагадаємо, нове ганебне відео з сином Порошенка потрапило в мережу, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, син Порошенка потрапив у гучний скандал в Лондоні, кадри «ганьби».

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