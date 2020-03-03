Петра Порошенко, похоже, разозлили вопросом об «отрыве» его сына на выступлении российского исполнителя

Сын уже взрослый, говорит политик, и, как и большинство молодежи, он не всегда в свои дела посвящает родителей, передает " УП ":

«Ну как вам не стыдно? Моему сыну 19. Вы все делаете полностью, звоните каждый день маме, папе, что вам делать, с каким парнем встречаться, на какие концерты ходить? ».

Порошенко при поставленном ему вопросе был явно раздраженным и неохотно общался с журналистами. Кроме того, что ничего не знает о российском исполнителя Face, которого поддержал в своем выступлении его 19-летний сын Михаил, политик отметил, что цитируем:

«Я подчеркиваю, что я бы на этот концерт не пошел, но если сын считает, что какой-то рокер - я его не знаю - выступает против оккупации Крыма, говорит, что Крым является Украина, выступает против власти Путина и поддерживает российскую оппозицию ... а, может, он и о Путине будет песню петь. Вы считаете, он маленький мальчик, чтобы у меня разрешения спрашивал? ».

Кроме того Порошенко даже с определенной агрессией отреагировал на вопрос:

«Вы считаете, что правильно спрашивать сейчас позицию, что мой сын делал?».

Напомним, сын пятого президента Петра Порошенко угодил в новый скандал. В частности, скандал произошел во время концерта российского рэпера Face в Лондоне.

Молодой человек, похожий на младшего сына экс-президента Украины Михаила, поднялся на сцену, после чего Face прокричал "русские в Лондоне".

"Очередной раз сын Порошенко попал в зашквар! Мы скажем больше, в "лондонской молодёжной тусовке" он тусит со всеми русскими и называет себя русским! Вот такая она гибридная война...", - сказано в публикации.

На видеоролике можно увидеть, как российский рэпер Face поднимает на сцену молодого человека, похожего на Михаила Порошенко, и дает ему в руки микрофон, после чего оба скачут перед поклонниками под музыку.

Тем временем, человек похожий на сына Порошенко сообщает нам о том, что «русские в Лондоне». Концерт репера Face 21.02 Gepostet von Александр Дубинский am Sonntag, 23. Februar 2020

В сети видео быстро распространилось:

інший ракурс.)))

ох, я сподіваюсь, шо сивий папка йому тааааак впендюрить за цю тєму.)))))))

сама концепція веселить. pic.twitter.com/PbpB149Frk — т.зв. галицька пиха (@your_melanie) February 24, 2020

Напомним, новое позорное видео с сыном Порошенко попало в сеть, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, сын Порошенко попал в громкий скандал в Лондоне, кадры «позора».

Также Politeka писала, что суд вынес скандальное решение по Порошенко, официальный документ.