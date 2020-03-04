Погода в Україні 4 березня приємно здивує всіх, замість весни країну накриє справжня весна

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

«…в більшості регіонів України очікується дуже тепла погода. Денні максимуми температури сягатимуть 13-17 тепла, у південних областях місцями повітря прогріється до 20-22. Таке потепління зумовлено потужною адвекцией тепла (тобто надходженням теплих повітряних мас) з півдня. У той же час на крайньому заході буде набагато прохолодніше, так як на цю частину країни завтра пошириться вплив улоговини, а атмосферні фронти принесуть західних областях дощі (в Карпатах з мокрим снігом)», - йдеться в повідомленні.

Найтепліше, згідно з прогнозом синоптиків, буде в аннексированном українському Криму. А от у Києві та області очікується 14-18 градусів вище нуля.

Раніше ми писали про те, що весна приготувала для українців неприємний сюрприз у вигляді морозів і снігу. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, українцям рано розслаблятися в очікуванні весни, так як березень принесе в Україну морози.

Горбань зазначає, що до кінця березня кліматичну весну чекати не варто. Незважаючи на те, що початок березня буде теплим, пізніше в країну прийдуть холоди. У деяких регіонах температура повітря опуститься до 15-17 градусів морозу. Відчутне похолодання з дощами та мокрим снігом, за словами синоптика, прийде в усі області. Згідно з прогнозом, погода погіршиться 9-10 березня.