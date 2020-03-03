Історію про «Росіян у Лондоні» - висловлювання, яке вигукував російський репер Face під час свого виступу в столиці Британії, а захмелілий 19-річний син Петра Порошенка виліз до нього у цей час на сцену – не чув хіба що ледачий

Так виконавець вирішив пролити світло на подію і прокоментував ситуацію, що сталася з ним і українцем раніше у своєму Telegram:

«Вісім днів тому я виступав у Лондоні і мені сказали, що був міжнародний скандал з приводу того, що я когось собі на сцену витягнув. Мені абсолютно без різниці, чий ти син, чия ти дочка. У гримерці до мене підійшли організатори і сказали, що тут син Порошенка. Я такий: Гаразд, гаразд. Потім я виходжу на сцену і починаю читати свій реп, і дивлюся, як у першому ряду чувак дуже жорстко міситься, і у нього на голові якийсь хедбенд, на якому написано чи то Фейс, чи то Гоша Рубчинський (назва однієї з пісень виконавця)», - сказав російський артист і додав, цитуємо:

«…Чувак дуже жорстко роз***вався і дуже часто, коли я перебуваю на своїх концертах, я можу витягти когось, якщо бачу, що чувак жорстко міситься і дати мікрофон, щоб людина співала».

За словами репера, коли він крикнув "Росіяни в Лондоні" Михайло Порошенко нічого не говорив:

«…ця людина нічого не кричала, крім моєї пісні. Потім по ходу концерту цей пацан сам вже виліз на сцену і був жорстко припитий насправді, приховувати не буду і прокричав мені: "Я син Порошенка, давай поговоримо після концерту", але ні з ким спілкуватися після виступу я не став, тому що часу було вже опівна третю».

Також репер додав, що цькування Порошенка-молодшого абсолютно не обгрунтоване:

«Коротше, ЗМІ перестаньте труїти пацана, пацан красень, тому що слухає Фэйса».

Раніше Петра Порошенка, схоже, розлютили питанням про «відрив» його сина на виступі російського виконавця.

Син вже дорослий, каже політик, і, як і більшість молоді, він не завжди в свої справи залучає батьків:

«Ну як вам не соромно? Моєму синові 19. Ви все робите повністю, телефонуйте щодня мамі, татові, що вам робити, з яким хлопцем зустрічатися, на які концерти ходити? ».

Порошенко при поставленому йому запитанні був явно роздратованим і неохоче спілкувався з журналістами. Крім того, що нічого не знає про російського виконавця Face, якого підтримав у своєму виступі його 19-річний син Михайло, політик зазначив, що цитуємо:

«Я підкреслюю, що я б на цей концерт не пішов, але якщо син вважає, що якийсь рокер - я його не знаю - виступає проти окупації Криму, каже, що Крим є Україна, виступає проти влади Путіна і підтримує російську опозицію ... а, може, він і про Путіна буде пісню співати. Ви вважаєте, він маленький хлопчик, щоб у мене питав дозволу?».

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