Историю о «Русских в Лондоне» - выражении, которое выкрикивал российский рэпер Face во время своего выступления в столице Британии, а выпивший 19-летний сын Петра Порошенко вылез к нему в это время на сцену – не слышал разве что ленивый

Так исполнитель решил пролить свет на произошедшее и прокомментировал ситуацию, произошедшую с ним и украинцем ранее в своем Telegram:

«Восемь дней назад я выступал в Лондоне и мне сказали, что был международный скандал по поводу того, что я кого-то себе на сцену вытащил. Мне абсолютно без разницы, чей ты сын, чья ты дочь. В гримерке ко мне подошли организаторы и сказали, что о-о-о здесь сын Порошенко. Я такой: Ладно, окей. Потом я выхожу на сцену и начинаю читать свой рэп, и смотрю, как в первом ряду чувак очень жестко месится, и у него на голове какой-то хэдбэнд, на котором написано то ли Фейс, то ли Гоша Рубчинский (название одной из песен исполнителя)», - сказал российский артист и добавил, цитируем:

«…Чувак очень жестко разъ***вался и очень часто, когда я нахожусь на своих концертах, я могу вытащить кого-то, если вижу, что чувак жестко месится и дать микрофон, чтобы человек пел».

По словам репера, когда он крикнул "Русские в Лондоне" Михаил Порошенко ничего не говорил:

«…этот человек ничего не кричал, кроме моей песни. Потом по ходу концерта этот пацан сам уже вылез на сцену и был жестко припитый на самом деле, скрывать не буду и прокричал мне: "Я сын Порошенко, давай поговорим после концерта", но ни с кем общаться после выступления я не стал, потому что время было уже полтретьего».

Также рэпер добавил, что травля Порошенко-младшего совершенно не обоснована:

«Короче, СМИ перестаньте травить пацана, пацан красавчик, потому что слушает Фэйса».

Ранее Петра Порошенко, похоже, разозлили вопросом об «отрыве» его сына на выступлении российского исполнителя.

Сын уже взрослый, говорит политик, и, как и большинство молодежи, он не всегда в свои дела посвящает родителей:

«Ну как вам не стыдно? Моему сыну 19. Вы все делаете полностью, звоните каждый день маме, папе, что вам делать, с каким парнем встречаться, на какие концерты ходить? ».

Порошенко при поставленном ему вопросе был явно раздраженным и неохотно общался с журналистами. Кроме того, что ничего не знает о российском исполнителя Face, которого поддержал в своем выступлении его 19-летний сын Михаил, политик отметил, что цитируем:

«Я подчеркиваю, что я бы на этот концерт не пошел, но если сын считает, что какой-то рокер - я его не знаю - выступает против оккупации Крыма, говорит, что Крым является Украина, выступает против власти Путина и поддерживает российскую оппозицию ... а, может, он и о Путине будет песню петь. Вы считаете, он маленький мальчик, чтобы у меня разрешения спрашивал? ».

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