Людей у всьому світі закликають відмовитися від звичної форми грошових розрахунків через загрозу поширення коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на іноземні ЗМІ.

Так, Міністерство охорони здоров'я Грузії рекомендує своїм громадянам намагатися не використовувати готівкові кошти, оскільки це збільшує шанси поширення коронавіруса COVID-19.

В той же час центральний банк Китаю виступив із заявою, що гроші в країні будуть знезаражувати за допомогою ультрафіолетових ламп і високої температури, після чого їх вилучать з обігу на 7-14 днів, після чого пустять назад в процес. Деякі купюри прийдеться знищити.

Причиною такої паніки стало роз'яснення Всесвітньої організації охорони здоров'я, згідно якого, новий штам коронавірусу може зберігатися на купюрі, як мінімум, кілька годин.

Як повідомлялося раніше, чим більше географія поширення коронавірусу, тим вище градус паніки у світі, який інколи переходить усі розумні межі.

Черговий доказ того, наскільки люди налякані епідемією, – пожежа у лікарні іранського міста Бендер-Аббас, де місцеві жителі спробували спалити медзаклад тільки тому, що туди привезли кілька чоловік з коронавірусом.

Кадри пожежі, яка сталася в суботу, 29 лютого, з'явився в Twitter-акаунті телеканалу.

На них можна побачити, як вогнем охоплено один з корпусів лікарні, а за пожежею спостерігають місцеві жителі. Вони якраз вийшли на вулиці з протестом проти розміщення інфікованих коронавірусом в їх місті.

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