Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что людей в Новых Санжарах подстрекали не пускать эвакуированных из Уханя



Такой информацией он поделился в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, факты подстрекательства людей к панике и протестам против размещения эвакуированных из Уханя в Новых Санжарах

"Да, у определенных людей была истерика. У кого-то был испуг, у кого-то был страх, а страх, как известно, убивает разум. А кто-то на этом пытался греться. Имею ввиду будущие парламентские выборы или даже собственные корыстные интересы", - заявил министр.

Кроме того, он отметил, что начала эпидемии коронавируса из Китая в Украину приехали семь тысяч человек, все из них проходили соответствующий контроль.

"С момента начала кризиса (эпидемии коронавируса - ред.) Косвенно из Китая въехали в Украину семь тысяч человек. Это студенты, те, кто сами возвращались. Те, кто пробирался через Франкфурт, через другие страны. Каждый из них проходил контроль: измеряли температуру, у него брали телефоны и адреса, с ним созванивались раз в три дня", - заявил он.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что протестующих в Новые Санжары привозили на автомобилях из другой области.

Кроме того, он прикрепил фотографии, на которых якобы протестующие местные жители – молодые парни в спортивных костюмах. Как утверждает журналист, их привезли на протест на трех машинах.

Выяснилось, что многие из них активные участники других протестных акций.

Напомним, что жизни эвакуированных из Китая украинцев поставили под угрозу.

Как сообщала Politeka, с новым адом столкнулись эвакуированные в Санжарах, кадры из санатория.

Также Politeka писала, что в Новых Санжарах творится ад: автобусы с людьми разгромили, количество раненых растет, кадры.



