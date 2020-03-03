Людей во всем мире призывают отказаться от привычной формы денежных расчетов из-за угрозы распространения коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на иностранные СМИ.

Так, Министерство здравоохранения Грузии рекомендует своим гражданам стараться не использовать наличные средства, поскольку это увеличивает шансы распространения коронавируса COVID-19.

В то же время центральный банк Китая выступил с заявлением, что деньги в стране будут обеззараживать при помощи ультрафиолетовых ламп и высокой температуры, после чего их изымут из оборота на 7-14 дней, после чего пустят обратно в процесс. Некоторые же из купюр будут уничтожены.

Причиной такой паники стало разъяснение Всемирной организации здравоохранения, согласно которому, новый штамм коронавируса может сохраняться на купюре, как минимум, несколько часов.

Как сообщалось ранее, чем больше география распространения коронавируса, тем выше градус паники в мире, который, порой, переходит все разумные границы.

Очередное доказательство того, насколько люди напуганы эпидемией, – пожар в больнице иранского города Бендер-Аббас, где местные жители попытались сжечь медучреждение только потому, что туда привезли несколько человек с коронавирусом.

Кадры пожара, который случился в субботу, 29 февраля, появилось в Twitter-аккаунте телеканала.

На них можно увидеть, как огнем охвачено один из корпусов больницы, а за пожаром наблюдают местные жители. Они как раз вышли на улицы с протестом против размещения инфицированных коронавирусом в их городе.

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