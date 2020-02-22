Президент Украины Владимир Зеленский принял заявление об отставке главы Тернопольской области Игоря Сопеля

Как стало известно из сообщения Офиса Президента, Игорь Сопель ушел с поста главы Тернопольской ОГА по собственному желанию. Причиной отставки послужили протесты в Тернопольской области против приезда туда эвакуированных из Китая украинцев. Отмечается, что работу ОГА по информированию населения об эпидемиологической безопасности признали неудовлетворительной. Как известно, депутаты облрады единогласно выступили против размещения в области эвакуированных украинцев. Они завили, что область не готова принять сограждан, а один из чиновников назвал решение властей привезти людей в густонаселенный регион геноцидом.

Напомним, что в результате выяснения обстоятельств было обнаружено, что чиновники Тернопольской области запрещали аэропорту принимать самолет из Китая с эвакуированными людьми. Полиция будет проверять эту информацию.

Жители же области устраивали протесты и молебны против размещения в санатории «Медоробы» эвакуированных людей. Они также вынудили руководителя санатория подписать отказ от приема людей, прилетевших из Китая.

Отметим, что Игорь Сопель стал главой Тернопольской ОГА осенью 2019 года. Он баллотировался в Верховную Раду от партии «Слуга народа», но выборы проиграл.

Как известно, эвакуированных украинцев разместили в санатории в Новых Санжарах. Но и тут автобусы с людьми встречали протестующие местные жители и привезенные для провокаций титушки. Этот день уже окрестили «днем национального позора», ведь протестующие не только устроили столкновения с полицией, но и закидали камнями автобусы, в котором находились люди, прилетевшие из Китая. Тысячи людей в сетях высказались в поддержку украинцев, которые оказались в такой сложной ситуации и не получили надлежащую поддержку на родной земле.

Напомним, что беспорядки в Новых Санжарах вывели из себя китайцев: "Мы их легко разорвем, если...".

Как сообщала Politeka, масштабный бунт вспыхнул против украинцев, эвакуированных из Китая, устанавливают блокпосты: фото.

Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались из-за самолета с украинцами из Китая: "и врагов не надо".