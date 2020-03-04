Смертельний коронавірус COVID-19, який вже дійшов до України, вражає не всі категорії людей

Про це пише РБК-Україна.

Згідно з останніми даними, зроблений на основі аналізу центру з контролю захворювань Піднебесної, до категорії людей, яких "не бере" коронавірус, відносяться діти та підлітки.

Так, на категорію від нуля до десяти років припадає всього 1% хворих. Аналогічна статистика і для вікової групи 10-19 років.

В головній групі ризику знаходяться літні люди. При цьому з віком збільшується не тільки ймовірність інфікування, але і летальність.

Як стверджують світові фахівці, коронавірус з більшою ймовірністю атакує людей, які старше 80 років, хворих на діабет, а також тих, у кого серйозні хвороби серця.

Головна небезпека в тому, що з віком імунна система людини стає слабша й більш сприйнятлива до інфекцій. А наявність хронічних захворювань підвищує ризик розвитку ускладнень.

Медики одноголосно запевняють, що головні засоби захисту від коронавіруса - це регулярне миття рук з милом (не менше 15-20 секунд), а також уникання контакту з людьми, у яких є ознаки ГРВІ.

Раніше ми розповідали про те, що в Україні офіційно зареєстрували перший випадок зараження коронавірусом. За словами заступника голови МОЗ Віталія Ляшка, перший випадок зареєстровано у Чернівцях.

Смертельний коронавірус COVID-19 був виявлений у чоловіка, який приїхав з Румунії.

"Вірус знайшли у чоловіка, який приїхав в Україну на машині з Румунії. Туди він прилетів з Італії, де зараз вирує епідемія COVID-19. Зараз чоловік госпіталізований. Контактних осіб небагато, вони всі відомі епідеміологам, зараз вони перебувають у режимі самоізоляції", – наголосив заступник глави МОЗ.

Через деякий час стало відомо, що в обсервацію також направили 35 осіб, з якими контактував заражений.

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