Смертельный коронавирус COVID-19, который уже дошел до Украины, поражает не все категории людей

Об этом пишет РБК-Украина.

Согласно последним данным, сделанный на основе анализа центра по контролю заболеваний Поднебесной, к категории людей, которых "не берет" коронавирус, относятся дети и подростки.

Так, на категорию от нуля до десяти лет приходится всего 1% заболевших. Аналогичная статистика и в возрастной группе 10-19 лет.

В главной группе риска находятся пожилые люди. При этом с возрастом увеличивается не только вероятность инфицирования, но и летальность.

Как утверждают мировые специалисты, коронавирус с большей вероятностью атакует людей, старше 80 лет, больных диабетом, а также тех, у кого серьезные болезни сердца.

Главная опасность в том, что с возрастом иммунная система человека становится слабее и восприимчивее к инфекциям. А наличие хронических заболеваний повышает риск развития осложнений.

Медики единогласно уверяют, что главные средства защиты от коронавируса - это регулярное мытье рук с мылом (не менее 15-20 секунд), а также избегание контакта с людьми, у которых есть признаки ОРВИ.

Ранее мы рассказывали о том, что в Украине официально зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. По словам замглавы МОЗ Виталия Ляшко, первый случай зарегистрирован в Черновцах.

Смертельный коронавирус COVID-19 был обнаружен у мужчины, который приехал из Румынии.

"Вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину на машине из Румынии. Туда он прилетел из Италии, где сейчас бушует эпидемия COVID-19. Сейчас мужчина госпитализирован. Контактных лиц немного, они все известны эпидемиологам, сейчас они пребывают в режиме самоизоляции", – подчеркнул замглавы МОЗ.

Через время стало известно, что в обсервацию также направили 35 человек, с которыми контактировал зараженный.

Напомним, коронавирус прорвался в Украину, это скрывают: что известно на данный момент.

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