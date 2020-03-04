Українські військові, які шість років тому під час анексії Криму росіянами перейшли на бік РФ, опинилися біля розбитого корита

З 18 тисяч українських військових, які були в Криму, на півострові залишилися 14 тисяч. Частина з них звільнилися, але більшість уклали контракти з окупантами, передає «УНІАН».

Їм обіцяли матеріальні блага, нові звання, службу на нових кораблях, однак не уточнювали, що ці кораблі будуть зовсім не в Криму.

За словами офіцера ЗСУ, блогера Анатолія Штефана, за шість років, які пройшли після захоплення Криму, ніхто з рядового складу житло так і не отримав. Зарплату їм також не підвищили.

«Я знаю одного військовослужбовця, Євгена, він проходив службу в морській піхоті, був майором і в 2014-му перейшов на бік окупантів. Через три роки йому сказали, що він буде служити в Забайкаллі. Він звільнився. Там його чекала закрита частина. Там військове містечко в лісі, де не відведеш дітей в кінотеатр. І він такий не один», – пише військовий, підкреслюючи, що такий випадок – не поодинокий.

Також, Штефан розповів про те, що неодноразово бачив в мережах повідомлення: «Далі Криму життя немає. Звільняюся без пенсії, без нічого». Найкраще, на що можуть розраховувати відставники, – робота охоронцем.

У свою чергу співрозмовники видання розповіли, що деякі зрадники виїхали з Криму через надбавки, які платять військовим за службу у віддалених регіонах. Однак, існує ще одна причина, що змусила багатьох військовослужбовців, котрі підтримали окупантів, виїхати з півострова. Нові товариші по службі з числа російських військових почали ставитися до них як до людей другого сорту.

«У мережі чимало історій про те, як до них зверталися: «Іди сюди, військовий недороблений. Ми з тебе російського робити будемо!». Мічмана могли відправити прибирати територію, при цьому командував ним рядовий», – йдеться у публікації.

Більш того, у тих військових, які залишилися в Криму, окупаційна влада почала забирати службове житло, приватизоване за кілька років до анексії. В судах оскаржити ці рішення потерпілим не вдалося.

Не менш незавидна доля у колишніх офіцерів СБУ, які були впевнені, що після приходу Росії в Крим їх візьмуть у ФСБ, однак не тут-то було. Їх поступово почали звільняти. Про переїзд у Росію там не йдеться, оскільки їх вважають зрадниками й не довіряють. А якщо вони надумають повернутися в Україну, то, за законами, їм загрожує покарання за держзраду.

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