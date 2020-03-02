Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская сделала заявление об Украине и аннексированном полуострове Крым

Известная певица Лолита Милявская – уроженка Мукачево, детство провела во Львове. Уехала в Россию в 80-е. После распада СССР получила российское гражданство.

А в апреле 2017 года Лолите запретили въезд в Украину из-за выступление в аннексированном Крыму, ее буквально сняли с поезда на границе в Конотопе. Она прокомментировала эту ситуацию, а также рассказала, "чей Крым".

Лолита отметила, что сами по себе ее выступления на территории Украины не запрещены Минкультом. Тем не менее, певица не может въезжать в страну.

Она призналась, что в душе она по-прежнему считает Крым украинским. Артистка отметила, что в республике сохранили все таблички с указателями на украинском языке.

Певица рассказала, что ее высадили из поезда в Конотопе за посещение Крыма, при котором Лолита въехала на полуостров со стороны России. После этого артистке запретили въезд на территорию Украины.

"Я по сути своей пацифист. То есть для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то. Я должна объехать и потерять кучу времени - зачем? Я гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым - это по-прежнему Украина, в душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке", - сказала она в одном из интервью.