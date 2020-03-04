Украинские военные, которые шесть лет назад во время аннексии Крыма россиянами перешли на сторону РФ, оказались у разбитого корыта

Из 18 тысяч украинских военных, которые были в Крыму, на полуострове остались 14 тысяч. Часть из них уволились, но большинство заключили контракты с оккупантами, передает «УНИАН».

Им обещали материальные блага, новые звания, службу на новых кораблях, однако не уточняли, что корабли эти будут совсем не в Крыму.

По словам офицера ВСУ, блогера Анатолия Штефана, за шесть лет, которые прошли после захвата Крыма, никто из рядового состава жилье так и не получил. Зарплату им также не повысили.

«Я знаю одного военнослужащего, Евгения, он проходил службу в морской пехоте, был майором и в 2014-м перешел на сторону оккупантов. Через три года ему сказали, что он будет служить в Забайкалье. Он уволился. Там его ждала закрытая часть. Там военный городок в лесу, где не отведешь детей в кинотеатр. И он такой не один», – пишет военный, подчеркивая, что такой случай – не единичен.

Также, Штефан рассказал о том, что неоднократно видел в сетях сообщения: «Дальше Крыма жизни нет. Увольняюсь без пенсии, без ничего». Лучшее, на что могут рассчитывать отставники, – работа охранником.

В свою очередь собеседники издания поведали, что некоторые предатели уехали из Крыма из-за надбавок, которые платят военным за службу в отдаленных регионах. Однако, существует еще одна причина, которая заставила многих военнослужащих, поддержавших оккупантов, уехать с полуострова. Новые сослуживцы из числа российских военных начали относиться к ним как к людям второго сорта.

«В сети немало историй о том, как к ним обращались: «Иди сюда, военный недоделанный. Мы из тебя русского делать будем!». Мичмана могли отправить убирать территорию, при этом командовал им рядовой», – отмечается в публикации.

Более того, у тех военных, которые остались в Крыму, оккупационные власти начали забирать служебное жилье, приватизированное за несколько лет до аннексии. В судах оспорить эти решения потерпевшим не удалось.

Не менее незавидная судьба у бывших офицеров СБУ, которые были уверены, что после прихода России в Крым их возьмут в ФСБ, однако не тут-то было. Их постепенно начали увольнять. О переезде в Россию там речи не идет, поскольку их считают предателями и не доверяют. А если они надумают вернуться в Украину, то, по законам, им грозит наказание за госизмену.

Напомним, "Слуга народа" оправдал РФ в оккупации Крыма.

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