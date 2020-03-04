Коронавірус запідозрили ще в шести осіб в Україні, частина зразків вже передана в референс-лабораторію

Про це на брифінгу в середу, 4 березня, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, на сьогодні в Україні на дослідженні знаходяться 6 підозр на коронавірус.

"Ці люди також ізольовані. Деякі зразки вже знаходяться в референс-лабораторії", - додав Ляшко.

зокрема, стало відомо, що у Рівному в лікарню госпіталізували студента-медика з Чернівців, повідомляє "РадіоТрек".

Як з'ясувалося, в місті живуть батьки хлопця. На навчанні першокурсник Чернівецького медуніверситету захворів і поїхав додому. Батьки юнака – медики і відповідально поставилися до ситуації. Зараз хворий знаходиться в інфекційному відділенні центральної міської лікарні.

"Це студент, який повернувся додому з навчання. Він хворів, але свідома там сім'я, і вони відразу на гарячу лінію повідомили про цей випадок", - розповів заступник начальника обласного управління охорони здоров'я Олег Вивсяник.

Медики інфекційного відділення відібрали у хлопця аналізи і відправили їх в лабораторію Центру громадського здоров'я в Києві. Чи є у студента коронавірус – стане відомо найближчим часом.

Додамо, заступник голови Моз Віктор Ляшко заявив, що якщо в країні почнеться епідемія – хворі будуть лікуватися вдома.

«Зараз наше головне завдання – стримати епідемію. Ми розробили рекомендації для сімейних лікарів - як вести спостереження за хворими. Так як у разі масового розповсюдження ми, ймовірно, відмовимося від загальної госпіталізації. У стаціонарі всім хворим з підозрою, контактним - місць не вистачить», - сказав Ляшко.

Зазначимо, відмова від госпіталізації хворих коронавірусом може спричинити за собою страшні наслідки.

Про це свідчить, зокрема, ситуація в Чернівцях. Там люди вийшли на вулицю, щоб ізолювати дружину хворого коронавірусом. Жителі міста прийшли під її будинок, оскільки побоюються, що жінка може стати розповсюджувачем COVID-19. Жителі хочуть, щоб її помістили до чоловіка в інфекційне відділення обласної лікарні.

І навіть медики, які обстежили жінку просто на місці протесту, і підтвердили, що вона абсолютно здорова, не переконали натовп. Люди все одно наполягали на своєму, і погрожували перекрити дорогу.

Нагадаємо, правила виклику «швидкої» та лікаря додому в Україні змінять у зв'язку з коронавірусом, офіційну заяву.

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