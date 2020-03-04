Якщо Україна опиниться в режимі карантину через такий, що поширюється в світі коронавірус – громадянам країни не позаздриш

Як повідомляє Politeka.net, про це у новому випуску програми «НеДобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лєсєв.

Автор розмірковує на предмет того, наскільки в Україні некомпетентна влада в питанні запобігання (профілактики) і навіть банального початкового етапу протистояння вірусу – інформуванні громадян про реальний перебіг справ через ситуацію, що склалася. Якщо Україна опиниться в режимі карантину – кожен з громадян може розраховувати тільки на себе самого: непоганий імунітет і весняне сонце, яке, як з'ясувалося, здатне вбивати небезпечну інфекцію.

Ведучий зазначає, що скептично ставився до цієї теми і приводить статистику інфікованих іншими хворобами українців, а також розмірковує на тему того, що в автомобільній аварії – ймовірність загинути набагато вища, ніж вірогідність померти від «уханьского» вірусу:

«…Шансів загинути в автомобільній катастрофі у всіх нас в рази більше, ніж від коронавіруса. У світі існують більш агресивні віруси грипу, де смертність перевищує 10%. А тут неповних три. Хочете інших цифр? А ви знаєте, скільки в Україні хворих на туберкульоз? 550 тисяч», - приголомшив цифрами аналітик.

Автор наводить інформацію, що з 550 тисяч хворих на туберкульоз вилікуються тільки 65%:

«Інші помруть. Це не припущення, а статистика.... І ось на цьому тлі якийсь коронавірус…», - зазначає він, але додає, що проблеми є і вони полягають в іншому. По-перше, не можна заперечувати очевидні факти гіпотетичної небезпеки вірусу при інфікуванні, а по-друге – і це найстрашніше – саме в Україні немає належного навіть, умовно, профілактичного рівня підготовки в боротьбі з інфекцією, не кажучи вже про лікування:

«Але ось дивіться, це саме той «чорний лебідь», який нашій країні зараз потрібен найменше. Особливість цієї гидоти – вона особливо легко передається. Друга особливість – до цих пір немає перевіреної вакцини. Люди можуть розраховувати лише на свій імунітет».

Перенесіть ці два фактора на реалії України, каже автор, і отримаєте дуже сумну картину:

«У нас є в країні цивільна оборона? Противірусні лабораторії? Спеціально обладнані бокси та машини швидкої допомоги? Та ви спробуйте в аптеці просто купити марлеву маску. Ось просто щоб ви розуміли – ми в цій можемо розраховувати тільки на себе. Ніхто, крім рідних і близьких нам не допоможе».

Влада некомпетентна навіть у дрібницях, запевняє автор:

«…В елементарному інформуванні населення. Вони навіть не запустили єдиного телефону екстреної допомоги. Ви думаєте, що Італія така беспонтова країна, що в них стільки хворих на коронавірус? Та нічого подібного. …Вони виявляють купу таких випадків. Тому що працюють механізми і служби».

Що буде з економікою України, якщо спалах коронавіруса таки станеться в країні, взагалі страшно собі уявити:

«У нас і так випадкові персонажі розвалюють країну. Обвалилися вантажоперевезення, недобирается бюджет. А чи зможе наша країна працювати в режимі карантину? У нас уряд навіть продавців не може забезпечити марлевими пов'язками. А уявіть, якщо коронавірус з'явиться на Донбасі. …На лінії розмежування, де сидять тисячі солдатів».

Наші надії та розрахунки у зв'язку з ситуацією, що склалася, цитуємо: «це особистий імунітет і весняне сонечко».

Нагадаємо, Лесєв вказав на головну помилку Зеленського з Гончаруком і Тігіпко.

Як повідомляла Politeka, Ігор Лесєв розкрив, чому Зеленський не звільняє профана Гончарука.

Також Politeka писала, що Лесєв жорстко пройшовся по Нефьодову через митні збори.